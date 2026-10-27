Intendencia firmará la próxima semana el contrato con la nueva empresa que administrará las terminales de ómnibus y se anunció que se aseguran las fuentes laborales

La Intendencia de Maldonado prevé firmar la próxima semana el contrato con la empresa Ciemsa, que asumirá la administración de las terminales de ómnibus del departamento, adelantó el Dr. Álvaro Villegas.



El jerarca explicó que actualmente se está desarrollando el proceso de transición entre la empresa que tiene a su cargo el servicio y la nueva concesionaria, con la que se vienen coordinando los detalles del traspaso.



Villegas destacó que las conversaciones mantenidas con ambas empresas se han desarrollado en buenos términos y que una de las principales preocupaciones del gobierno departamental ha sido garantizar la continuidad laboral del personal.



Dijo que uno de los aspectos centrales del cambio de concesionario es la situación de los trabajadores que actualmente cumplen funciones en las terminales. En ese sentido, el jerarca aseguró que se respetarán las fuentes laborales de los más de 30 funcionarios vinculados al servicio, respetándose la antigüedad.



El secretario general dijo que durante la próxima semana se mantendrán contactos con los trabajadores para informarles sobre las condiciones del traspaso y avanzar en los aspectos vinculados a su incorporación a la nueva administración.

Firma editorial: Redacción FM GENTE