Árbitros del fútbol infantil de Maldonado no arbitrarán el próximo fin de semana por episodios de violencia

La Asociación de Árbitros de Fútbol Infantil de Maldonado (AAFI) anunció que no estará a disposición del Colegio de Árbitros durante el próximo fin de semana, los días 7 y 8 de noviembre, como parte de una jornada de reflexión ante situaciones de violencia registradas en las últimas fechas.



A través de un comunicado, la gremial señaló que se han producido episodios en los que se increpó la labor arbitral y que incluso llegaron a situaciones de intimidación física.



La asociación puso el foco en el comportamiento de los padres y recordó que son una parte fundamental del fútbol infantil, tanto por el aliento a los niños como por el ejemplo que brindan dentro y fuera de la cancha.



"Estas acciones no colaboran con el clima de respeto que queremos construir", expresaron.



La AAFI llamó a apostar por el respeto, el juego limpio y el disfrute de los niños, y cerró el comunicado con una reflexión: "Sin respeto no hay formación. Sin seguridad no hay fútbol".

Firma editorial: Redacción FM GENTE