Atenas sigue sin ganar en la Copa AUF Uruguay

El equipo carolino venía de complicar su clasificación luego de sufrir una ajustada derrota por 3-2 frente a Danubio y de rescatar un luchado empate 2-2 ante Peñarol en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.



En su última presentación en fase de grupos, a pesar de la tremenda actuación de Nicolás Suárez quien se despachó con un triplete memorable para poner en aprietos al conjunto ciudadano, el empate definitivo terminó sellando una campaña sin triunfos.



Atenas se mantiene firme en los primeros puestos de la tabla de segunda división, peleando de lleno en la zona de vanguardia y metido en la lucha por los puestos de ascenso a la máxima categoría del fútbol uruguayo.



Dejar atrás el sabor amargo de la Copa AUF Uruguay y canalizar toda esa energía en el torneo de ascenso será clave para cumplir el gran objetivo del año.

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