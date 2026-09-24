Junta Departamental aprobó decreto que regula el transporte turístico: “Ganó el vecino de Maldonado”, dijo dirigente

La Junta Departamental de Maldonado aprobó este martes la nueva normativa que regula el transporte turístico. La reforma deja atrás una normativa que databa de 1994 y que el sector consideraba obsoleta, sostuvo el presidente de la Unión de Transportistas Turísticos del Uruguay (UTTU) Álvaro Gugliotta.



El cambio normativo es el resultado de un extenso proceso de trabajo colectivo, señaló Gugliotta a FM GENTE.



Durante una entrevista con la Página Central de la Revista, el dirigente recordó que hubo reclamos formales presentados ante la Intendencia y la Junta, que la Unión de Transportistas de Maldonado reactivó las gestiones en 2021 y que finalmente, en 2024, la UTTU “tomó el toro por las astas”, logrando llegar a esta instancia.



Entre las modificaciones que contempla el nuevo decreto se encuentran la eliminación del impuesto anual por el cual el transportista pagaba unos $4.600 anuales por vehículo y la ampliación del cupo para "guía conductor" que autoriza a que una misma persona realice el rol de conductor y guía turístico de forma simultánea transportando un máximo de hasta 18 pasajeros.



También se modificó la antigüedad de los vehículos. Se eliminan las reglas que tenía Maldonado sobre cuántos años de antigüedad máxima podía tener un vehículo de turismo. A partir de ahora, el departamento se adecúa a las normativas del Ministerio de Transporte a nivel nacional.



“Triunfó la democracia”, expresó Gugliota. “Los ediles, que son de todos los partidos, recibieron a todos los actores, nos escucharon a todos, entonces fue súper democrático. Fue votado por unanimidad, 30 en 30, y acá ganó el vecino de Maldonado”, concluyó.

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