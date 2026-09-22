Un uruguayo vinculado a las fiestas en Punta del Este entre los detenidos con 2,5 toneladas de cocaína en aguas españolas

La investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera español había comenzado en febrero, a partir de información de inteligencia sobre una embarcación a vela que podría haber participado en una operación ilícita en la zona fronteriza entre España y Francia.



Las actuaciones desembocaron en un velero de bandera polaca y 14 metros de eslora, localizado en el mes de junio en el puerto de Roses, Girona: el “Seute Deern”, que el 11 de julio zarpó sin activar los sistemas automáticos de identificación y localización.



A partir de ese momento se inició un sigiloso seguimiento de la embarcación del que tomaron parte distintos organismos de lucha contra el crimen transfronterizo, como la Agencia Nacional Contra el Crimen del Reino Unido y la DEA.



La madrugada del lunes 14 de septiembre, el barco de Operaciones Especiales “Petrel I”, del Servicio de Vigilancia Aduanera español, logró localizar al velero a unas 400 millas de las costas de Galicia.



Al ser abordado, se encontraron 78 grandes paquetes con cocaína distribuidos en distintos compartimientos del velero, y detuvieron a los cuatro tripulantes de distintas nacionalidades, entre ellos un uruguayo.



El periodista Eduardo Preve, en un posteo en su cuenta de X, identificó al tripulante uruguayo del “Seute Deern” como Sebastián Morgare García. Los otros tres detenidos son de nacionalidad colombiana, argentina y albanesa.



Morgare García ha sido conocido en Punta del Este, en el ambiente de las fiestas de música electrónica, con el nombre artístico de “Kembou”, un DJ y productor de 43 años que participó en diversos espectáculos.



Mientras la investigación continúa, se estima que el cargamento fue traspasado al velero en alta mar, desde un buque que navegaba desde puertos de Sudamérica, en el marco de una operación muy bien organizada.



En la ciudad de Girona, en tanto, fue paralelamente detenido un ciudadano chileno, señalado por las autoridades españolas como líder de la red de traslado de cocaína desde América a Europa.



En tanto, también está en la mira un español residente en Barcelona, quien sería responsable de custodiar las embarcaciones y controlar posibles aproximaciones de las autoridades, quien aún no fue detenido.



El cargamento de 2,5 toneladas de cocaína de alta pureza, fue avaluado por las autoridades españolas en los 20 millones de euros.











(Foto: Vigoalminuto.com | España)

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