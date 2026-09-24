Planeadores reclaman diálogo para seguir en La Alameda: funcionan allí desde 1955

La Unión de Planeadores del Uruguay funciona desde 1955 en la zona de La Alameda, en San Carlos, donde desarrolla actividades vinculadas al vuelo en planeadores y también tareas de capacitación e integración social.



La institución atraviesa una situación de incertidumbre debido a proyectos previstos para ese predio. La directiva, encabezada por el doctor Ricardo D'Albora, planteó su preocupación y pidió que se genere una instancia de diálogo con las autoridades.



El edil del Partido Colorado Eduardo Elinger recibió a integrantes de la institución y explicó que el planteo no busca impedir que se realicen obras en el lugar, sino encontrar una alternativa que permita mantener las actividades que actualmente desarrolla la organización.



“Su preocupación es que, naturalmente, tienen más de 40 años allí, con actividades no solo propias de la asociación, sino también con un fin social”, señaló.



Elinger explicó que la Unión de Planeadores mantiene vínculos de trabajo con la Fuerza Aérea y participa en la capacitación de personas vinculadas a esa actividad. También desarrolla propuestas con niños y jóvenes.



El edil advirtió además que dejar el predio podría afectar los permisos que permiten desarrollar allí las actividades de la institución.

“El hecho de que se les retire ese espacio implica que automáticamente pierden lo que son los permisos de la DINACIA”, afirmó.



Por ese motivo, planteó que los integrantes de la Unión de Planeadores sean recibidos por el intendente y el alcalde de San Carlos para buscar una solución.



“Lo que estamos pidiendo es si pueden ser atendidos por el intendente y por el alcalde a los efectos de generar una instancia de diálogo”, explicó.



Elinger aclaró que no se cuestiona la posibilidad de que el lugar sea utilizado para un nuevo proyecto.



“Nadie discute el hecho de que se avance con un proyecto allí, pero que no se pierda lo que se tiene”, sostuvo.



Además de la actividad vinculada al vuelo, destacó el impacto social que tiene la institución para quienes practican esta disciplina.

“Nos explicaban que no solo es una actividad recreativa o desde el punto de vista de integración social”, señaló.



En ese sentido, sostuvo que algunas personas encuentran en esta actividad un espacio para afrontar situaciones personales difíciles y destacó el valor que tiene la institución para quienes participan de ella.

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