Bachillerato tecnológico desarrollado conjuntamente por UTE y UTU: realizarán charla informativa en Maldonado

El próximo miércoles 4 de noviembre se llevará a cabo una charla informativa sobre el bachillerato tecnológico desarrollado conjuntamente por UTE y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU), denominado "Operación, Mantenimiento y Maniobra en Baja, Media, Alta y Extra Alta Tensión".



La charla tendrá lugar en la sede de UTU en Maldonado (Rafael Pérez del Puerto 807) a las 19:30 horas.



A diferencia de las opciones educativas tradicionales, este bachillerato tecnológico destaca por implementarse bajo la modalidad de formación dual. Esto significa que los estudiantes no solo recibirán conceptos teóricos en las aulas de UTU, sino que desarrollarán gran parte de su aprendizaje práctico dentro de las instalaciones reales de UTE.



Es una propuesta educativa pública y gratuita donde UTE proporciona durante la formación los materiales didácticos, herramientas, instrumentos, ropa de trabajo, calzado de seguridad y los elementos de protección personal necesarios para las actividades prácticas.



La formación se desarrolla entre abril y noviembre. Previamente, durante febrero y marzo, se realiza el proceso de selección y las evaluaciones psicofísicas y psicolaborales requeridas para el ingreso. Cabe aclarar que hay 24 cupos disponibles.



El bachillerato se cursa en Montevideo, Paso de los Toros y Minas. Según la sede del curso podrán disponerse soluciones de alojamiento y transporte para estudiantes provenientes de otras localidades.





Foto: UTU

Firma editorial: Redacción FM GENTE