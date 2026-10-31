Repartidores de Pedidos Ya avanzaron en un acuerdo sobre sus condiciones laborales y este domingo habrá una reunión informativa en Maldonado

La Unión de Repartidores de Maldonado realizará este domingo 1.º de noviembre una reunión informativa en la plaza San Fernando, a partir de las 10:00, con la participación de representantes de la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya (UTP).



El encuentro tiene como objetivo informar a los trabajadores sobre los avances de las negociaciones con la empresa Pedidos Ya, que manifestó su intención de alcanzar un acuerdo relacionado con la continuidad de las fuentes laborales y otros reclamos planteados por los repartidores.



Entre los puntos en los que se registraron avances se encuentran el tope de horas de trabajo y el acceso a los turnos, la situación tributaria de los trabajadores, la continuidad de las negociaciones individuales y las garantías ante el cese de contratos.



También se abordaron el cumplimiento de la legislación vigente y la disponibilidad de espacios de descanso para los repartidores.



Por otra parte, para el próximo martes 3 de noviembre está prevista la firma del acuerdo ante el Ministerio de Trabajo, instancia en la que se formalizarán los términos alcanzados durante las negociaciones.

Firma editorial: Redacción FM GENTE