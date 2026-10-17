Una camioneta quedó atascada en las dunas de Manantiales

Una camioneta Ford Ranger quedó atascada la mañana de este sábado en dunas de Manantiales, en las inmediaciones del Parador Casablanca.



Prefectura se hizo presente en el lugar y según pudo saber FM GENTE, el conductor del vehículo pretende conseguir palas para intentar desenterrar el rodado por sus propios medios.



La circulación de vehículos motorizados en las playas, dunas y fajas costeras está prohibida en todo el territorio uruguayo. Esta restricción está amparada por normativas tanto nacionales como departamentales destinadas a la preservación del ecosistema dunar.



Las personas que incurran en el ingreso indebido de automóviles a estos espacios enfrentan multas y la obligación de remover el vehículo bajo supervisión de las autoridades competentes.

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