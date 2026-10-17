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camioneta atascada, dunas, manantiales
Tránsito y Transporte
10:55

Una camioneta quedó atascada en las dunas de Manantiales

El hecho ocurrió la mañana de este sábado.

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Una camioneta Ford Ranger quedó atascada la mañana de este sábado en dunas de Manantiales, en las inmediaciones del Parador Casablanca.

Prefectura se hizo presente en el lugar y según pudo saber FM GENTE, el conductor del vehículo pretende conseguir palas para intentar desenterrar el rodado por sus propios medios.

La circulación de vehículos motorizados en las playas, dunas y fajas costeras está prohibida en todo el territorio uruguayo. Esta restricción está amparada por normativas tanto nacionales como departamentales destinadas a la preservación del ecosistema dunar.

Las personas que incurran en el ingreso indebido de automóviles a estos espacios enfrentan multas y la obligación de remover el vehículo bajo supervisión de las autoridades competentes.
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