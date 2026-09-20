Mujer murió tras un choque en la Interbalnearia: la conductora del auto involucrado dio positivo en la espirometría

Un siniestro de tránsito fatal ocurrió este domingo sobre las 5:10 en la Ruta Interbalnearia y avenida Pérez Butler, en el departamento de Canelones.



Según la información policial, un automóvil intentó cruzar la ruta e impactó contra una moto que circulaba de este a oeste.



Como consecuencia del choque, una mujer mayor de edad que viajaba en la moto falleció en el lugar. Por el momento, la víctima no fue identificada.



También viajaba un hombre de 23 años, quien resultó gravemente herido y fue trasladado para recibir asistencia médica.



La Policía informó que todavía no se pudo establecer quién de los dos ocupantes de la moto conducía al momento del siniestro.



La conductora del automóvil, una mujer de 27 años, resultó ilesa, al igual que su acompañante, un hombre de 29 años.



A la conductora se le realizó una espirometría que dio resultado positivo, con un registro de 0,62 gramos de alcohol por litro de sangre.

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