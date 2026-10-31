Desde este domingo queda prohibido realizar fuegos y quemas al aire libre en todo el país

La medida está establecida en el Decreto N.º 245/025 y contempla excepciones para la cocción de alimentos en parrilleros, churrasqueras y espacios especialmente acondicionados, así como en campings, colonias de vacaciones y clubes que cuenten con áreas habilitadas.



También estará permitido encender fogones en predios privados, siempre que se ubiquen dentro de un área circular de al menos cinco metros de diámetro, limpia de vegetación y con un borde protector de piedras, arena o tierra.



En todos los casos, el fuego deberá permanecer bajo vigilancia y contar con medios para extinguirlo completamente antes de abandonar el lugar.



El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que el período de prohibición podrá extenderse si las condiciones climáticas y el riesgo de incendios así lo requieren.



Durante la temporada 2025-2026, la Dirección Nacional de Bomberos realizó 1.990 intervenciones por incendios forestales y de campo, que afectaron un total de 8.585 hectáreas en el país.



Los departamentos con mayor superficie afectada fueron Canelones, Lavalleja, Montevideo, Rocha y Artigas. Además, Canelones registró 542 intervenciones, seguido de Montevideo con 483 y San José con 165.



Según el Sinae, más del 90 % de los incendios son provocados por la acción humana, principalmente debido a descuidos e imprudencias.



Entre las recomendaciones se encuentran evitar arrojar colillas encendidas, no realizar fogatas de grandes dimensiones, mantener agua cerca de los fogones habilitados y asegurarse de que las brasas estén completamente apagadas.



Las autoridades también recomiendan consultar diariamente el Índice de Riesgo de Incendio Forestal, elaborado por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), para conocer las condiciones de peligro en cada zona del país.



El incumplimiento de la normativa podrá derivar en multas, sanciones administrativas y eventuales responsabilidades penales, además de la obligación de reparar los daños ocasionados.



Foto: Gub.uy

Firma editorial: Redacción FM GENTE