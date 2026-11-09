San Carlos tendrá un nuevo tanque de agua cinco veces más grande y OSE prevé solucionar los problemas de abastecimiento por 30 años

El director de OSE-UGD Maldonado, Jesús Bentancur, anunció que el nuevo depósito de agua construido en San Carlos se encuentra en etapa de pruebas y que su puesta en funcionamiento está prevista para fines de noviembre.



En diálogo con La Contratapa de la Revista de FM Gente, aseguró que la infraestructura permitirá mejorar la presión del suministro y atender las necesidades de la ciudad durante los próximos 20 o 30 años.



Bentancur explicó que San Carlos presenta desde hace varios años dificultades en el abastecimiento de agua potable, especialmente durante el verano, cuando aumenta el consumo.



Los problemas afectan principalmente a las zonas más elevadas, como el centro de la ciudad y el barrio La Cuchilla.



El jerarca señaló que esta infraestructura permitirá mejorar la presión en distintos barrios y acompañar el crecimiento urbano hacia el norte de la ciudad, donde se desarrollan nuevos fraccionamientos.



Actualmente se realizan pruebas para equilibrar las presiones entre ambos depósitos y evitar roturas en las cañerías existentes. Según explicó, el procedimiento debe desarrollarse de manera gradual debido a la antigüedad de parte de la red.



En ese sentido, indicó que desde hace dos años se trabaja en la sustitución de tuberías deterioradas, algunas de las cuales presentan obstrucciones y roturas frecuentes.



Bentancur manifestó que el objetivo es completar las pruebas antes de diciembre, cuando comienza a incrementarse el consumo de agua por las altas temperaturas y la llegada de residentes durante la temporada.



Se refirió a la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en San Carlos, que representa una inversión de 17 millones de dólares y cuya finalización demandará aproximadamente dos años más.



Explicó que la planta actual fue diseñada para atender a 17.000 habitantes, mientras que la población de la ciudad supera actualmente los 30.000, según las cifras mencionadas por el jerarca.



La nueva instalación tendrá capacidad para procesar las aguas residuales de 50.000 personas y contará con la posibilidad de incorporar módulos adicionales para atender a una población de hasta 70.000 habitantes.



El director destacó que esta obra permitirá mejorar el tratamiento de los efluentes que llegan al arroyo San Carlos y contribuirá a reducir los problemas ambientales asociados al sistema actual.



Durante la entrevista también expresó preocupación por los robos de contadores de agua.



Reveló que durante el último fin de semana fueron sustraídos 38 dispositivos, lo que dejó sin suministro a igual cantidad de familias.



Bentancur señaló que mantuvo contacto con el jefe de Policía de Maldonado por estos hechos y advirtió que las sustracciones generan dificultades adicionales para las cuadrillas encargadas de reparar las instalaciones.





Asimismo, explicó que OSE se hace cargo de la primera reposición del contador, pero que, ante una nueva sustracción, el usuario debe asumir el costo, que estimó en más de 9.000 pesos.



Informó que continúa la construcción de una nueva estación reductora de presión de agua en la zona de Cantera Cairo, en Cerro Pelado, cuya finalización está prevista para mediados de 2027.



La infraestructura sustituirá a una instalación que, según advirtió, ya cumplió su vida útil y presenta riesgos de fallas.



El nuevo sistema será automatizado y permitirá regular la distribución de agua hacia diferentes barrios de Maldonado de acuerdo con sus necesidades de consumo.

Firma editorial: Redacción FM GENTE