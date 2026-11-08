Un hombre atacó a su expareja y la hirió con un arma blanca en Piriápolis

Una mujer de 33 años denunció el pasado 3 de noviembre a su expareja, de 55 años, por un episodio de violencia doméstica ocurrido en horas de la tarde en Piriápolis.



Según la información policial, el hombre la agredió con un arma blanca y le provocó lesiones en una de sus manos.



Tras la denuncia, se realizaron las actuaciones correspondientes y el hombre fue detenido y llevado ante la Justicia.



Finalmente, el 5 de noviembre fue condenado a 18 meses de prisión por violencia doméstica agravada y lesiones personales agravadas.



La pena se cumplirá en libertad a prueba. Durante los primeros seis meses deberá permanecer en arresto domiciliario total y utilizar una tobillera electrónica. En los siguientes doce meses tendrá que cumplir distintas medidas, entre ellas presentarse semanalmente en una seccional policial, realizar tareas comunitarias y respetar la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, con un límite de 500 metros.



Además, deberá cumplir arresto domiciliario nocturno durante seis meses y realizar un tratamiento por consumo problemático de alcohol.

Firma editorial: Redacción FM GENTE