GENTE O NLINE
AIRE
Violencia, Piriápolis, condenado
Policiales y Judiciales

Un hombre atacó a su expareja y la hirió con un arma blanca en Piriápolis

El hombre, de 55 años, hirió a la mujer, de 33, en una de sus manos durante la agresión ocurrida el 3 de noviembre.

Compartir:
Una mujer de 33 años denunció el pasado 3 de noviembre a su expareja, de 55 años, por un episodio de violencia doméstica ocurrido en horas de la tarde en Piriápolis.

Según la información policial, el hombre la agredió con un arma blanca y le provocó lesiones en una de sus manos.

Tras la denuncia, se realizaron las actuaciones correspondientes y el hombre fue detenido y llevado ante la Justicia.

Finalmente, el 5 de noviembre fue condenado a 18 meses de prisión por violencia doméstica agravada y lesiones personales agravadas.

La pena se cumplirá en libertad a prueba. Durante los primeros seis meses deberá permanecer en arresto domiciliario total y utilizar una tobillera electrónica. En los siguientes doce meses tendrá que cumplir distintas medidas, entre ellas presentarse semanalmente en una seccional policial, realizar tareas comunitarias y respetar la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, con un límite de 500 metros.

Además, deberá cumplir arresto domiciliario nocturno durante seis meses y realizar un tratamiento por consumo problemático de alcohol.
Firma editorial:
Compartir:
Más noticias
Multimedia