Un hombre atacó a su expareja y la hirió con un arma blanca en Piriápolis

Según la información policial, el hombre la agredió con un arma blanca y le provocó lesiones en una de sus manos.
Tras la denuncia, se realizaron las actuaciones correspondientes y el hombre fue detenido y llevado ante la Justicia.
Finalmente, el 5 de noviembre fue condenado a 18 meses de prisión por violencia doméstica agravada y lesiones personales agravadas.
La pena se cumplirá en libertad a prueba. Durante los primeros seis meses deberá permanecer en arresto domiciliario total y utilizar una tobillera electrónica. En los siguientes doce meses tendrá que cumplir distintas medidas, entre ellas presentarse semanalmente en una seccional policial, realizar tareas comunitarias y respetar la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, con un límite de 500 metros.
Además, deberá cumplir arresto domiciliario nocturno durante seis meses y realizar un tratamiento por consumo problemático de alcohol.