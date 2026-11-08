La historia detrás del asado que compartió el papa León XIV en Uruguay: quién fue el uruguayo que lo preparó

Durante su visita a Uruguay, el papa León XIV tuvo la oportunidad de compartir un asado en la Nunciatura Apostólica de Montevideo



. Detrás de ese momento hubo un uruguayo que tuvo una participación especial: Antonio, integrante de la comunidad de la parroquia Tierra Santa.



La imagen del encuentro fue difundida por la parroquia Santa Teresita y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En la fotografía se observa al pontífice junto a la parrilla, sosteniendo un corte de carne.



El sacerdote Fernando Pereira Chaparro, de Minas, también compartió la fotografía en Instagram y dedicó unas palabras a Antonio, a quien describió como una persona humilde, sencilla y muy querida dentro de la Iglesia.



Además, contó que su amigo tuvo la oportunidad de compartir con el Santo Padre un momento fuera del protocolo, mientras preparaba uno de los platos más tradicionales de Uruguay.

Firma editorial: Redacción FM GENTE