Agredió y amenazó a dos mujeres en Balneario Buenos Aires y terminó en la cárcel

Un hombre de 38 años fue condenado a ocho meses de prisión por violencia doméstica y reiterados delitos de desacato agravado, luego de protagonizar un episodio de agresiones y amenazas contra dos mujeres en Balneario Buenos Aires.



El individuo tenía medidas cautelares vigentes respecto de una de las víctimas.



Al llegar al lugar, efectivos de la Unidad de Respuesta Móvil Policial (URPM) de Zona Operacional IV entrevistaron a una mujer de 26 años, quien manifestó que se encontraba junto a una adolescente de 17 años cuando un hombre comenzó a insultarlas y amenazarlas.



Ante la situación, ambas buscaron refugio en un comercio de la zona, desde donde solicitaron la intervención policial.



Los efectivos lograron identificar al presunto agresor, quien había mantenido una relación de pareja con la adolescente y tenía medidas cautelares vigentes que le impedían acercarse a ella.



El hombre fue trasladado a una dependencia policial y, al día siguiente, se dispuso su detención cuando se encontraba en el Juzgado de San Carlos, donde tenía previstas una pericia y una audiencia.



El 5 de noviembre, la Justicia lo condenó como autor penalmente responsable de un delito continuado de violencia doméstica y reiterados delitos de desacato agravado, en régimen de reiteración real, a una pena de ocho meses de prisión.

Firma editorial: Redacción FM GENTE