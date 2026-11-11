Celebración centenaria: una vecina de Maldonado festejó sus 100 años en el Centro Diurno del barrio Odizzio

Este miércoles 11, Nidia Altez celebró sus 100 años rodeada de familiares y amigos en el Centro Diurno del barrio Odizzio, institución a la que asiste desde hace muchos años.



El acontecimiento contó incluso con la presencia del intendente de Maldonado, Miguel Abella, quien se acercó para felicitarla. “Es una satisfacción verla de la manera en que llega”, expresó el jerarca al canal de comunicación de la comuna.



“Llegar a los 100 años es un montón de vida y llegar como llega ella, consciente disfrutando, viviendo la vida y con ganas todavía, debe ser lo mejor”, añadió.



“Esta gente fue la que construyó este Maldonado con un montón de dificultades y en su momento fueron las que empujaron para lo que hoy estamos teniendo nosotros así que creo que se merecen lo mejor y no es posible que uno se olvide de ellos”, expresó el intendente.



En el festejo también participó el hijo de Nidia, Mateo, quien animó la ocasión con un amplio repertorio de canciones interpretadas con la guitarra.



Por su parte, la subdirectora de Políticas Sociales de la Intendencia, María José García, destacó que Nidia nunca falta a las actividades del centro diurno, “es muy activa y se encuentra muy bien física y mentalmente”.

Firma editorial: Redacción FM GENTE