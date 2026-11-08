Violento siniestro frente a La Juanita: volcó un tráiler, impactó contra un auto y su conductor quedó atrapado

Un siniestro de tránsito se registró este domingo en Ruta 10, frente a La Juanita, cuando un tráiler que era transportado por un camión volcó y golpeó a un automóvil.



Como consecuencia del impacto, el conductor del auto, un hombre de 42 años, quedó atrapado en el interior y debió ser asistido por personal médico. Una unidad de emergencia médica le diagnosticó politraumatismos graves y dispuso su traslado a un centro de salud.



El camión era conducido por un hombre de 60 años, quien resultó ileso.



En el lugar trabajaron efectivos de la Seccional 13.ª de José Ignacio, personal de la Dirección Nacional de Bomberos, bomberos voluntarios y Policía Científica.



(Imágenes cedidas a FM GENTE)

Firma editorial: Redacción FM GENTE