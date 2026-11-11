Punta Shopping prepara el Festival del Chivito con entrada gratuita y propuestas para toda la familia

El gerente de Punta Shopping, Uri Ivanier, destacó que el Festival del Chivito será una propuesta diferente para disfrutar en familia.



El evento se realizará el domingo 15 de noviembre, de 12:30 a 18:30 horas, en el estacionamiento del centro comercial, con entrada gratuita.



Uno de los atractivos será un corredor cultural donde se exhibirán elementos históricos del restaurante El Mejillón, establecimiento de Punta del Este donde nació el tradicional chivito uruguayo.



En diálogo con FM GENTE, Graciela Carbonaro recordó que su padre creó el chivito en 1946, cuando una mujer ingresó al restaurante a las cinco de la mañana y solicitó carne de chivo. Ante la falta de ese producto, el propietario preparó un sándwich con pan, lomo y jamón.



Carbonaro explicó que, tras aquella experiencia, su padre decidió incorporar el plato al menú como una alternativa rápida para quienes salían de los casinos de Punta del Este.



También recordó que el restaurante llegó a vender entre 1.000 y 1.500 chivitos diarios, de los cuales unos 500 eran enviados durante la madrugada al hotel San Rafael.



Ivanier adelantó que Punta Shopping prevé la apertura de nueve nuevos locales comerciales de aquí a fin de año, como parte de su crecimiento de cara a la temporada de verano.

Firma editorial: Redacción FM GENTE