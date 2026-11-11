Lussich destacó la "gran expectativa" por el programa Más Barrio en San Antonio

El programa nacional "Más Barrio" inició este miércoles un relevamiento de hogares en el barrio San Antonio para evaluar las condiciones habitacionales y las necesidades de las familias de la zona.



Durante el relevamiento, que se extenderá hasta el viernes 13, decenas de censistas recorrerán los hogares para recabar información sobre la composición de las familias, la situación ocupacional de sus integrantes y las condiciones de las viviendas.



El programa “Más Barrio” prevé utilizar estos insumos para ejecutar intervenciones en materia de vivienda, infraestructura urbana, espacios públicos, seguridad y convivencia, impulsando al mismo tiempo el fortalecimiento de las comunidades.



Existe una "gran expectativa" de que, tras la implementación del programa, se logre una mejora sustancial en la calidad de vida de los habitantes de los barrios San Antonio y Maldonado Nuevo, señaló este miércoles en rueda de prensa el director de Vivienda de la Intendencia de Maldonado, Alejandro Lussich.



"Consideramos que para Maldonado es muy importante haber sido elegido como uno de los cuatro departamentos donde el programa inicia en esta etapa", señaló Lussich.



Respecto a los próximos pasos, explicó que aún aguardan la propuesta formal del programa para conocer los detalles operativos: "Todavía no tenemos una idea concreta de cuáles van a ser las líneas de intervención, pero desde la Intendencia ya hemos hecho algunas sugerencias sobre las acciones que se deben realizar en determinadas zonas".



En ese sentido, detalló la situación actual del territorio: "Hay una zona que se va a censar, que corresponde a un asentamiento irregular que aún no se ha resuelto. Por otro lado, hay un área en San Antonio donde la Intendencia ya viene interviniendo junto a la comunidad; ese trabajo está bastante adelantado dentro del programa San Antonio IV".



Por su parte, la coordinadora del programa, Silvana Nieve, dijo en rueda de prensa que “los insumos que tengamos de los vecinos nos van a permitir saber en dónde ponemos más énfasis”.



“Juntos vamos a saber dónde el Estado está más ausente y dónde está más presente y reforzar. Pensaremos juntos cuáles son las acciones que tendremos que realizar, que sean tangibles, y pensarnos en un barrio que se pueda mejorar su calidad de vida”, señaló.



La coordinadora sostuvo que la selección de barrios del programa “estuvo muy estudiada, no es arbitraria”, añadiendo que se tuvieron en cuenta indicadores “de necesidades básicas insatisfechas, precariedad habitacional, violencia de género y otras violencias”.





Foto: inicio de censo del programa "Más Barrio" / FM GENTE

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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