Declaran en Fiscalía un cabecilla narco de San Carlos y varios detenidos en Maldonado Nuevo

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, detalló este miércoles en rueda de prensa algunas de las operaciones vigentes que están llevando adelante contra el micro y el narcotráfico. Entre ellas, la operación Vértice que tuvo una segunda línea de investigación.



La policía ejecutó ayer martes un nuevo allanamiento en la ciudad de San Carlos. Durante el procedimiento los efectivos capturaron a uno de los cabecillas de la banda, anunció Trezza, y le confiscaron 3.800 dólares y 69.000 pesos en efectivo. El detenido se encuentra a disposición de la Fiscalía y comparecerá ante la sede judicial en el transcurso de la jornada.



En la primera fase de esta operación, la Brigada Antidrogas incautó más de un kilo y medio de cocaína pura, varias armas de fuego y más de 860 municiones.



Intervención en Maldonado Nuevo



Este miércoles la policía desplegó otro operativo antidrogas en el barrio Maldonado Nuevo. “Se incautaron estupefacientes, armas de fuego y municiones, así como se detuvieron a varias personas que quedaron a disposición de Fiscalía”, declaró el jerarca.



“La continuidad del combate al micro y al narcotráfico es permanente. Nosotros seguimos intensificando (las tareas), acorde a lo planificado por el Ministerio del Interior”, aseguró.



Trezza proyecta cerrar el período anual con cifras "sorprendentes" en materia de incautación y personas puestas a disposición de la Justicia. “Vamos a cerrar un año con cifras que la verdad son sorprendentes. Asimismo somos sabedores y reconocemos que hay mucho trabajo por hacer, que hay mucho combate por realizar, pero seguimos apostando a nuestro personal que viene trabajando en forma excelente”, concluyó.





Foto: incautaciones de operación Vértice (Archivo)

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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