Declaran en Fiscalía un cabecilla narco de San Carlos y varios detenidos en Maldonado Nuevo

La policía ejecutó ayer martes un nuevo allanamiento en la ciudad de San Carlos. Durante el procedimiento los efectivos capturaron a uno de los cabecillas de la banda, anunció Trezza, y le confiscaron 3.800 dólares y 69.000 pesos en efectivo. El detenido se encuentra a disposición de la Fiscalía y comparecerá ante la sede judicial en el transcurso de la jornada.
En la primera fase de esta operación, la Brigada Antidrogas incautó más de un kilo y medio de cocaína pura, varias armas de fuego y más de 860 municiones.
Intervención en Maldonado Nuevo
Este miércoles la policía desplegó otro operativo antidrogas en el barrio Maldonado Nuevo. “Se incautaron estupefacientes, armas de fuego y municiones, así como se detuvieron a varias personas que quedaron a disposición de Fiscalía”, declaró el jerarca.
“La continuidad del combate al micro y al narcotráfico es permanente. Nosotros seguimos intensificando (las tareas), acorde a lo planificado por el Ministerio del Interior”, aseguró.
Trezza proyecta cerrar el período anual con cifras "sorprendentes" en materia de incautación y personas puestas a disposición de la Justicia. “Vamos a cerrar un año con cifras que la verdad son sorprendentes. Asimismo somos sabedores y reconocemos que hay mucho trabajo por hacer, que hay mucho combate por realizar, pero seguimos apostando a nuestro personal que viene trabajando en forma excelente”, concluyó.
Foto: incautaciones de operación Vértice (Archivo)