Car One Center Punta del Este avanza en la selección de personal de cara a su apertura

La instancia, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Punta del Este, reunió a más de 300 personas preseleccionadas con perfiles y edades variadas, de las cuales se prevé elegir a 100 colaboradores que integrarán los equipos de las marcas que se instalarán en el lugar. Participaron del encuentro gerentes y líderes de Decathlon, JYSK, Kiabi, LC Waikiki y Car One Center.



Allí, un equipo multidisciplinario desarrolló distintas dinámicas orientadas a conocer las competencias de los candidatos, como parte de un proceso de selección que también incorporó una plataforma de inteligencia artificial. Esta herramienta permitió establecer un porcentaje de adecuación de cada perfil al cargo que había sido solicitado.



El evento fue liderado por el equipo de Recursos Humanos de Grupo One y su directora, Paola Fernández Gerfauo, quien sostuvo que “fue una jornada muy fructífera, que nos permitió conocer en profundidad a muchos postulantes con diversos perfiles, compartir con ellos nuestra forma de trabajar y avanzar en la conformación de un nuevo equipo para traer a Punta del Este una experiencia que ya demostró su potencial en Canelones”.



Car One Center Punta del Este contará con 28.000 m² comerciales y 60.000 m² construidos, que representan una inversión total superior a los US$ 50 millones. El proyecto funcionará dentro del desarrollo urbano Distrito 52, que reúne residencias, oficinas, espacios comerciales, hotelería y entretenimiento en una ubicación estratégica.



Contará con la presencia de otras marcas locales e internacionales de primer nivel, como Kiko Milano, Naterial, Géant y Farmashop, junto a más de 15 marcas de autos, propuestas de entretenimiento, gastronomía, servicios y bienestar.

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