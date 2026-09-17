Quemas en La Mary: tras la denuncia de vecinos, confirmaron que el establecimiento tiene autorización para quemar podas

FM GENTE pudo acceder a nueva información sobre las quemas de podas denunciadas por vecinos de la zona de “La Mary”, la conocida propiedad de Susana Giménez en Maldonado.



El 14 de agosto, a las 09:10, se realizó una inspección en el establecimiento y se constató una quema controlada de podas dentro del predio.



Según consta en el informe, el casero explicó que este tipo de quemas se realiza dos veces al año y que no existen impedimentos.



Señaló que se procura realizar las quemas en días sin viento para evitar que el humo afecte a los vecinos.



DENUNCIAS



Una de las vecinas había señalado que durante agosto se registraron varios episodios y aseguró que uno de ellos se extendió durante varios días. “Fueron cuatro días y tres noches de quemas”, había afirmado.



También había manifestado que el humo afectaba el uso de su vivienda y provocado molestias en los ojos y la garganta.



Sin embargo, la nueva información obtenida por FM GENTE permite precisar que, al menos en el caso constatado el 14 de agosto, se trataba de una quema controlada de podas.



Además, el 17 de agosto, a las 08:10, se realizó una nueva inspección en el lugar y en esa oportunidad no se constató ninguna quema de podas ni de otro tipo.



Desde el destacamento de Bomberos de Maldonado explicaron a FM GENTE que actualmente las quemas controladas en terrenos privados están permitidas.



Señalaron que la situación cambia cuando existe un riesgo para personas, viviendas u otros lugares. En esos casos, Bomberos sí puede intervenir.



También explicaron que el período de “veda de fuego” comienza el 1.º de noviembre, y desde esa fecha no se pueden realizar este tipo de quemas.



Sobre el caso de La Mary, indicaron que se trata de un terreno privado y que, por lo que pudieron observar, se estaban quemando restos de poda. Si la quema está controlada y no representa un riesgo, Bomberos no tiene mucho margen para actuar.



De todas formas, reconocieron que el humo puede generar molestias a los vecinos, pero aclararon que mientras no exista una situación de riesgo, no pueden impedir que se realice la quema.

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