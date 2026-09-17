Golpeó a su pareja, recibió una prohibición de acercamiento y volvió a incumplirla: terminó en prisión

La mujer presentaba golpes visibles y fue trasladada para recibir asistencia médica. El hombre también fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.
A raíz de la denuncia, la Justicia le prohibió comunicarse y acercarse a la mujer a menos de 500 metros durante 180 días. Ambos fueron incorporados a un sistema de monitoreo electrónico para controlar el cumplimiento de esa medida.
El pasado 13 de setiembre, sobre las 17:00 horas, el sistema detectó que el hombre había ingresado a la zona de la que debía mantenerse alejado.
La Policía logró ubicarlo en Avenida Andrés Ceberio y lo detuvo.
Según informó la Policía, el hombre ya había incumplido anteriormente la prohibición de acercamiento.
El caso volvió a la Justicia y, tras la audiencia realizada el 15 de setiembre, fue formalizado por reiterados delitos de desacato.
Además, la Justicia dispuso que permanezca en prisión preventiva durante 180 días, a partir de su detención.