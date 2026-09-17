Golpeó a su pareja, recibió una prohibición de acercamiento y volvió a incumplirla: terminó en prisión

El pasado 4 de julio, un hombre fue denunciado luego de ser visto golpeando a su pareja en la vía pública, en calle 18 de Julio de San Carlos.



La mujer presentaba golpes visibles y fue trasladada para recibir asistencia médica. El hombre también fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.



A raíz de la denuncia, la Justicia le prohibió comunicarse y acercarse a la mujer a menos de 500 metros durante 180 días. Ambos fueron incorporados a un sistema de monitoreo electrónico para controlar el cumplimiento de esa medida.



El pasado 13 de setiembre, sobre las 17:00 horas, el sistema detectó que el hombre había ingresado a la zona de la que debía mantenerse alejado.



La Policía logró ubicarlo en Avenida Andrés Ceberio y lo detuvo.



Según informó la Policía, el hombre ya había incumplido anteriormente la prohibición de acercamiento.



El caso volvió a la Justicia y, tras la audiencia realizada el 15 de setiembre, fue formalizado por reiterados delitos de desacato.



Además, la Justicia dispuso que permanezca en prisión preventiva durante 180 días, a partir de su detención.

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