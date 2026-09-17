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Detenido, prisión preventiva, violencia
Policiales y Judiciales
16:30

Golpeó a su pareja, recibió una prohibición de acercamiento y volvió a incumplirla: terminó en prisión

El hombre, de 43 años, tenía prohibido acercarse a menos de 500 metros de la mujer, luego de haberla golpeado en julio. El sistema de monitoreo detectó que ingresó a la zona de exclusión y la Justicia dispuso 180 días de prisión preventiva.

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El pasado 4 de julio, un hombre fue denunciado luego de ser visto golpeando a su pareja en la vía pública, en calle 18 de Julio de San Carlos.

La mujer presentaba golpes visibles y fue trasladada para recibir asistencia médica. El hombre también fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

A raíz de la denuncia, la Justicia le prohibió comunicarse y acercarse a la mujer a menos de 500 metros durante 180 días. Ambos fueron incorporados a un sistema de monitoreo electrónico para controlar el cumplimiento de esa medida.

El pasado 13 de setiembre, sobre las 17:00 horas, el sistema detectó que el hombre había ingresado a la zona de la que debía mantenerse alejado.

La Policía logró ubicarlo en Avenida Andrés Ceberio y lo detuvo.

Según informó la Policía, el hombre ya había incumplido anteriormente la prohibición de acercamiento.

El caso volvió a la Justicia y, tras la audiencia realizada el 15 de setiembre, fue formalizado por reiterados delitos de desacato.

Además, la Justicia dispuso que permanezca en prisión preventiva durante 180 días, a partir de su detención.
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