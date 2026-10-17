Cierre de la temporada de ballenas: registraron menos avistajes y los ejemplares permanecieron más alejados de la costa

La temporada de avistamiento de la ballena franca austral en Uruguay registró este año una menor cantidad de observaciones respecto a períodos anteriores, mientras que los ejemplares permanecieron, en general, más alejados de la costa.



Así lo señaló Álvaro Pérez Tort durante la cuarta edición de la actividad de cierre de temporada, realizada este sábado 17 de octubre.



Pérez Tort explicó que una de las particularidades de este año fue la distancia a la que se observaron las ballenas, aunque destacó una excepción ocurrida el 20 de septiembre en la zona de Pinares, donde permanecieron durante gran parte de la jornada muy cerca de la orilla.



En cuanto a la disminución de los avistajes, aclaró que los registros disponibles no permiten determinar si efectivamente pasó una menor cantidad de ejemplares por aguas uruguayas.



Según explicó, el conteo se realiza a partir de reportes que pueden ser verificados, pero existe la posibilidad de contabilizar más de una vez a una misma ballena observada en diferentes puntos de la costa.



Asimismo, indicó que todavía no es posible establecer las causas por las que los animales permanecieron más alejados de la orilla.

Entre los factores que deberían analizar los especialistas mencionó posibles variaciones en la temperatura del agua y las corrientes marinas.



La actividad de cierre comenzó a realizarse en 2023 como complemento del lanzamiento de temporada que organiza el Ministerio de Turismo. Su objetivo es compartir información sobre los avistajes, las fechas y los lugares donde se registró la presencia de ballenas.



En ese sentido, Pérez Tort destacó que trabajan en proyectos vinculados con el ámbito académico, entre ellos la foto identificación de ejemplares, una herramienta que permitiría mejorar el seguimiento de los animales y facilitar el intercambio de información con investigadores de Argentina y Brasil.



Durante su intervención también explicó que las ballenas francas australes son animales migratorios que se alimentan principalmente de krill y copépodos en aguas cercanas a la Antártida, donde acumulan reservas de grasa antes de desplazarse hacia zonas más templadas para reproducirse.



Uruguay forma parte de ese recorrido migratorio y cumple un papel importante en el proceso reproductivo y la recuperación de la especie.



Pérez Tort señaló que el último avistaje registrado hasta el momento había ocurrido en el puerto, aunque aclaró que el cierre de temporada es simbólico y no significa que hayan finalizado las observaciones.



En ese sentido, recordó que durante octubre comienza a disminuir la presencia de ballenas en las costas uruguayas, pero todavía pueden registrarse nuevos avistajes.

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