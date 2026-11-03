“Encuentros extraordinarios”: avistaron en Maldonado ballenas jorobadas y orcas cazando en menos de 24 horas

La organización de conservación y avistamiento "BallenasUY" divulgó la presencia consecutiva de ballenas jorobadas y un grupo de orcas en plena actividad de caza. “Las aguas de Maldonado nos regalaron dos encuentros extraordinarios”, manifestaron desde sus redes sociales.



El primer avistamiento ocurrió el domingo 1 de noviembre frente a las costas de Punta Ballena, donde se constató la presencia de ejemplares de ballena jorobada (Megaptera novaeangliae). Menos de 24 horas después, el lunes 2, la bahía de Maldonado registró un evento aún más inusual: un grupo compuesto por cuatro orcas (Orcinus orca) que nadaban de forma coordinada.



El reporte fue realizado por miembros del grupo de Telegram "BallenasUY". A través del video difundido en redes sociales se pudo observar a las orcas trasladándose con su presa en la boca. De acuerdo con lo manifestado por la organización, se trataba de un chucho, una especie de raya águila.



“Podemos teorizar que las orcas capturaron al chucho a una profundidad relativamente baja, posiblemente de entre 5 y 15 metros. Esto coincide plenamente con el trayecto que recorrieron y la distancia a la que se encontraban de la costa”, señaló la organización, tras explicar que este tipo de rayas son presas habituales para la especie.



“Cazar rayas requiere una gran destreza, ya que suelen habitar en el fondo marino o enterrarse en la arena. Con frecuencia, las orcas manipulan a sus presas llevándolas en la boca; lo hacen para consumirlas de manera segura, fragmentarlas o transportarlas para compartirlas con otros miembros del grupo”, añadieron.





Foto y video: Facebook Ballenas Uy

Firma editorial: Redacción FM GENTE