Innovadora propuesta llega a Punta del Este en el marco de la temporada de ballenas francas

La agenda comienza con el Paseo de Orientación por la Ballena Franca, el próximo domingo 4 de octubre, organizado por Azimut Extremo Outdoor Adventures. Los participantes pueden optar por realizar un recorrido a pie de dos kilómetros y medio o en bicicleta de seis kilómetros aproximadamente.
El evento propone una dinámica interactiva donde los participantes recibirán un mapa con puntos estratégicos marcados que deberán recorrer en orden, detalló a FM GENTE el director de Azimut, Juan Acuña. Al llegar a cada estación, integrantes de la ONG Socobioma ofrecerán breves charlas educativas de dos a tres minutos sobre la historia y biodiversidad de la zona - como el pasado de la Isla Gorriti con la Real Compañía Marítima o el avistamiento de lobos marinos en el puerto -.
Tras la charla, se sellará un "pasaporte" que acreditará el paso por el lugar antes de continuar la ruta.
Los dos grandes objetivos de esta actividad, explicó Acuña, son el apoyo a Socobioma y la difusión del deporte orientación.
“En la largada aprovecharemos para introducir a los participantes en el mundo del deporte de orientación. Les explicaremos sus fundamentos y presentaremos a las organizaciones que lo impulsan en Uruguay. También destacaremos el Circuito Uruguayo de Orientación, que cuenta con un calendario oficial de seis fechas anuales. Queremos que el público conozca la relevancia de esta disciplina: es una competencia de nivel internacional con federación mundial y un fuerte crecimiento que la proyecta firmemente como futuro deporte olímpico”, detalló Acuña.
La orientación es un conjunto de deportes en los que se necesita desplazarse de un punto a otro con ayuda de un mapa y una brújula en terreno diverso y generalmente desconocido mientras se avanza a gran velocidad.
Las inscripciones para esta propuesta tienen un valor de $300 y los cupos están limitados a 100 personas. Todo lo recaudado será destinado a la organización ambientalista Socobioma.
La salida es desde el Faro de Punta del Este (calle 2 de Febrero entre Gral. Numes y Antonio Mrak) a las 9:30 horas. Para inscribirse click aquí.