El colectivo Maldonado Seguro realizó una conferencia de prensa para reclamar que Maldonado avance hacia la prohibición de la pirotecnia sonora y se sume a otros departamentos del país que ya adoptaron medidas en ese sentido.



Durante la instancia, integrantes de la organización expusieron las consecuencias que generan los fuertes estruendos tanto en personas como en animales y solicitaron el compromiso de la Intendencia y de la población para reducir su utilización.



Uno de los planteos estuvo relacionado con los efectos de la pirotecnia en niños con autismo y otras personas que presentan una mayor sensibilidad a los ruidos fuertes. También cuestionaron el dinero que se destina a estos productos y llamaron a tomar conciencia sobre su utilización.



Otro de los puntos centrales fue la situación de los animales, especialmente durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Advirtieron que durante esas fechas es frecuente encontrar mascotas perdidas, heridas o muertas como consecuencia del impacto de los estruendos.



También señalaron que los perros, gatos y otros animales pueden sufrir episodios de miedo, desorientación y estrés ante las explosiones.



Además de reclamar restricciones al uso de pirotecnia sonora, desde el colectivo plantearon la necesidad de trabajar sobre la comercialización de estos productos y promover campañas de concientización para evitar su compra.



El reclamo también contempla a personas con síndrome de Down y adultos mayores, para quienes los ruidos fuertes pueden representar una importante dificultad.



Maldonado Seguro planteó su solicitud al intendente Miguel Abella y a la población en general, con el objetivo de que el departamento avance hacia celebraciones sin estruendos.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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