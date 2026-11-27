Durante la instancia, integrantes de la organización expusieron las consecuencias que generan los fuertes estruendos tanto en personas como en animales y solicitaron el compromiso de la Intendencia y de la población para reducir su utilización.
Uno de los planteos estuvo relacionado con los efectos de la pirotecnia en niños con autismo y otras personas que presentan una mayor sensibilidad a los ruidos fuertes. También cuestionaron el dinero que se destina a estos productos y llamaron a tomar conciencia sobre su utilización.
Otro de los puntos centrales fue la situación de los animales, especialmente durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Advirtieron que durante esas fechas es frecuente encontrar mascotas perdidas, heridas o muertas como consecuencia del impacto de los estruendos.
También señalaron que los perros, gatos y otros animales pueden sufrir episodios de miedo, desorientación y estrés ante las explosiones.
Además de reclamar restricciones al uso de pirotecnia sonora, desde el colectivo plantearon la necesidad de trabajar sobre la comercialización de estos productos y promover campañas de concientización para evitar su compra.
El reclamo también contempla a personas con síndrome de Down y adultos mayores, para quienes los ruidos fuertes pueden representar una importante dificultad.
Maldonado Seguro planteó su solicitud al intendente Miguel Abella y a la población en general, con el objetivo de que el departamento avance hacia celebraciones sin estruendos.