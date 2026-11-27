El presidente de la República, Yamandú Orsi, firmó el decreto que habilita el pago de la tradicional partida especial de fin de año destinada a jubilados y pensionistas de menores recursos.



La medida beneficiará a 165.816 personas en todo el país, quienes recibirán una partida extraordinaria de $3.293, por única vez, a través del Banco de Previsión Social (BPS).



El pago comenzará a efectuarse el miércoles 2 de diciembre, coincidiendo con el calendario de cobro de las pasividades correspondientes a noviembre.



La iniciativa supone un desembolso de aproximadamente 546 millones de pesos y está dirigida a los sectores de menores ingresos del sistema de seguridad social, en momentos en que se aproximan las fiestas tradicionales.



De acuerdo con las condiciones establecidas, estarán comprendidos en el beneficio:



- Jubilados que perciban pasividades de hasta $21.888 nominales.

- Pensionistas por sobrevivencia, vejez e invalidez, de 65 años o más, cuyos ingresos no superen el monto establecido.

- Beneficiarios del programa de Asistencia a la Vejez del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que cumplan con los requisitos correspondientes.



CUANDO Y CÓMO SE COBRARÁ?



El Banco de Previsión Social abonará la partida extraordinaria junto con las pasividades de noviembre, a partir del 2 de diciembre.



Los beneficiarios recibirán el dinero a través de su medio habitual de cobro.



La partida de $3.293 se otorgará por única vez y no constituye un incremento permanente de las jubilaciones o pensiones.



LA CANASTA DE FIN DE AÑO EN CIFRAS



- 165.816 jubilados y pensionistas beneficiados.

- $3.293 de partida extraordinaria individual.

- $21.888 de tope nominal de pasividad.

- $546 millones de desembolso total aproximado.

- 2 de diciembre: comienzo de los pagos.



Por otra parte, el presidente Orsi anunció avances en la elaboración de un proyecto de ley destinado a ampliar la cobertura del **Fondo de Garantía de Créditos Laborales**.



La iniciativa busca fortalecer la protección económica de los trabajadores de empresas declaradas en concurso, particularmente ante situaciones en las que se encuentran comprometidos sus créditos laborales.



Según lo anunciado, el monto máximo de cobertura se situaría en el entorno de los $201.000.



A diferencia de la partida especial para jubilados y pensionistas, cuyo decreto ya fue firmado, la ampliación de la cobertura del fondo laboral todavía se encuentra en la etapa de elaboración legislativa.

Firma editorial: Redacción FM GENTE