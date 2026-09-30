Comenzaron las obras de saneamiento que alcanzarán a 6.000 familias en Punta del Este

Las obras de saneamiento comenzaron en distintos sectores del entorno de Punta del Este, en el marco de un proyecto que busca extender la red a zonas que actualmente no cuentan con este servicio.

El director de UGD-OSE, Jesús Bentancur, explicó a FM GENTE, que los trabajos forman parte de un fideicomiso de US$ 50 millones financiado a través de la denominada Tarifa 9, que se cobra en la zona costera del departamento.



Según señaló, el proyecto permitirá avanzar en una primera etapa de unos 8 kilómetros de saneamiento, mientras que el proceso completo prevé entre 80 y 90 kilómetros de redes, con una inversión estimada en US$ 15 millones para este tramo.



Bentancur explicó que actualmente existen sectores del entorno de Punta del Este que todavía no cuentan con saneamiento, entre ellos zonas ubicadas hacia el este de la ciudad y el área de San Rafael.



INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS VECINOS



Este miércoles se realizó una reunión informativa con vecinos en el Centro Cultural Kavlin, ubicado en Calderón de la Barca y Shakespeare, convocada con el objetivo de explicar el inicio de las obras, el desarrollo previsto y la planificación de los trabajos. La instancia fue coordinada entre OSE, la Intendencia de Maldonado, la empresa encargada de las obras y el Municipio de Punta del Este.



Bentancur destacó que la intención es que los vecinos conozcan con anticipación cuándo se trabajará frente a sus viviendas, cuánto tiempo podrían permanecer intervenidas las calles y a quién recurrir ante consultas.



El director de UGD-OSE señaló que las obras necesariamente implicarán la apertura de calles, aunque se buscará avanzar y recomponer las zonas intervenidas en el menor tiempo posible.



TRABAJOS POR SECTORES



El alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, explicó que el Municipio viene trabajando desde hace varios años junto a los vecinos y OSE para avanzar en la llegada del saneamiento a distintas zonas.



Carballal indicó que la primera etapa se desarrolla desde el entorno de Jardines de Córdoba hacia barrio Marley, entre otros sectores.

El Municipio también coordinó con el Club Lobos la instalación de un espacio destinado al obrador.



El alcalde remarcó que la coordinación con los vecinos será fundamental durante el desarrollo de los trabajos, especialmente en aquellas calles que puedan permanecer cerradas o con dificultades de acceso.



ALCANCE PARA 6.000 FAMILIAS



Bentancur estimó que, en el conjunto del proceso previsto, las obras de saneamiento alcanzarán aproximadamente a 6.000 familias.

El jerarca también señaló el impacto ambiental que tendrá la extensión de la red, particularmente en zonas donde actualmente existen pozos negros y sistemas individuales de disposición de efluentes.

Una vez instalada la red, explicó Bentancur, los vecinos tendrán un plazo de un año para realizar la conexión sin costo, de acuerdo con lo informado en la reunión.



EXPECTATIVA ENTRE LOS VECINOS



La vecina Patricia Kolensky destacó la expectativa de los residentes de la zona, donde cada vez vive más población durante todo el año.

“Hace años que venimos pidiendo que llegue el saneamiento a esta zona”, señaló, y destacó que el barrio cuenta con vecinos permanentes, colegios y una importante actividad durante todo el año.



Kolensky reconoció que las obras generarán molestias por la intervención de las calles y los accesos a las viviendas, pero consideró que los vecinos están dispuestos a asumir esas dificultades mientras se concrete una obra que, según señaló, era esperada desde hace años.

La planificación de los trabajos prevé un avance por sectores, con la colocación de las redes de saneamiento y posterior intervención de la Intendencia para la recuperación de las calles



Foto: FM GENTE

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