A horas de ser presentado el megaproyecto Fasano Punta del Este, el presidente de JHSF arribó al balneario

José Auriemo Neto, presidente del grupo inversor brasileño JHSF (reciente adquiriente del Hotel Enjoy), desembarcó este miércoles en el balneario esteño. Su llegada se produce a escasas horas de la presentación oficial del megaproyecto Fasano Punta del Este, un desarrollo inmobiliario de ultralujo que prevé una inversión de 500 millones de dólares.



La presentación pública del proyecto está fijada para este jueves 1 de octubre a las 17:00 horas.



Movilización sindical y reclamos



En paralelo, la Asociación de Funcionarios de Baluma (AFUB), el sindicato que nuclea a los trabajadores de Enjoy Punta del Este, confirmó que continúan con medidas sindicales de movilizaciones y paros sorpresivos.



El vocero de AFUB, Juan Artega, declaró a FM Gente que el sindicato celebrará una asamblea general en la presente jornada para definir las próximas medidas. Asimismo, Artega aclaró que los trabajadores no realizaron ninguna gestión para reunirse con Auriemo Neto.



JHSF, la compañía liderada por Neto, es un gigante corporativo en Brasil y un referente en el sector de desarrollo inmobiliario de alta gama, centros comerciales, hotelería de lujo y aviación ejecutiva.





Foto: Diario brasilero Estadão

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