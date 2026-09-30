A horas de ser presentado el megaproyecto Fasano Punta del Este, el presidente de JHSF arribó al balneario

La presentación pública del proyecto está fijada para este jueves 1 de octubre a las 17:00 horas.
Movilización sindical y reclamos
En paralelo, la Asociación de Funcionarios de Baluma (AFUB), el sindicato que nuclea a los trabajadores de Enjoy Punta del Este, confirmó que continúan con medidas sindicales de movilizaciones y paros sorpresivos.
El vocero de AFUB, Juan Artega, declaró a FM Gente que el sindicato celebrará una asamblea general en la presente jornada para definir las próximas medidas. Asimismo, Artega aclaró que los trabajadores no realizaron ninguna gestión para reunirse con Auriemo Neto.
JHSF, la compañía liderada por Neto, es un gigante corporativo en Brasil y un referente en el sector de desarrollo inmobiliario de alta gama, centros comerciales, hotelería de lujo y aviación ejecutiva.
Foto: Diario brasilero Estadão