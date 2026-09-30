CEC de Maldonado y su lucha por la inclusión: “Lograron que jóvenes que llevaban años sin estudiar vuelvan a las aulas”

En el último plenario de la Junta Departamental, la edila frenteamplista Andreina Sosa expuso sobre la trayectoria de los centros educativos comunitarios, conocidos por su sigla CEC, diseñados para la reinserción y el acompañamiento socioeducativo de adolescentes de 12 a 16 años.



En Maldonado existen dos centros CEC, en barrios San Martín y Maldonado Nuevo, de los seis que hay a nivel nacional. Andreina señaló que más del 70% de los jóvenes que pasaron por los CEC lograron revincularse con el sistema educativo o iniciar algún curso de formación.



“En los CEC de Maldonado se ha logrado que jóvenes de movilidad reducida o discapacidad, que llevan años sin asistir a ningún espacio educativo, recuperen la asistencia y la permanencia”, sostuvo.



“Los CEC no son un parque ni un plan de emergencia, son un cambio de mirada sobre la educación”, añadió.



La edila manifestó que está documentado que quienes asisten a estos centros presentan “mejoras en autonomía, en proyectos de vida, en participación ciudadana y en reducción de su situación de riesgo”.



“Es un orgullo porque fuimos pioneros en el departamento en la implementación de estos centros. Es un trabajo maravilloso que hacen. Debemos recordar que muchos jóvenes que concurren allí tienen diferentes problemáticas y hay que empoderar estos centros que han ayudado mucho a que

los jóvenes vuelvan a insertarse de nuevo a la educación”, expresó la edila mediante su intervención.



“Cuando un joven entra al CEC y descubre que se puede, que tiene voz, que su historia importa, ese momento cambia su vida”, concluyó.

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