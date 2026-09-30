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posada de luna, ladron, dormido
Policiales y Judiciales
15:35

Entró a robar y se quedó dormido: lo atraparon en una de las habitaciones del motel

El ladrón fue descubierto mientras dormía plácidamente junto a cuatro bolsas cargadas con rollos de cables, cañerías y otros efectos listos para ser robados.

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Un guardia de seguridad del antiguo motel Posada de Luna, ubicado en la intersección de la avenida San Pablo y Aparicio Saravia, realizaba vigilancia de rutina, el pasado domingo, cuando notó una puerta rota y huellas de pisadas en el suelo.

Al avanzar de forma cautelosa por las instalaciones, ingresó a una de las habitaciones y se encontró con el intruso durmiendo junto a cuatro bolsas cargadas con rollos de cables, cañerías y otros efectos listos para ser robados, informó Jefatura a FM GENTE.

El guardia avisó a las autoridades policiales, quienes arribaron al lugar y detuvieron al hombre, identificado como Luis Alberto Álvarez Espino, de 38 años y poseedor de un antecedente.

Tras comparecer ante la Justicia, Álvarez Espino fue condenado por un delito de hurto en grado de tentativa, imponiéndole una pena de tres meses de prisión.
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