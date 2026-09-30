Entró a robar y se quedó dormido: lo atraparon en una de las habitaciones del motel

Al avanzar de forma cautelosa por las instalaciones, ingresó a una de las habitaciones y se encontró con el intruso durmiendo junto a cuatro bolsas cargadas con rollos de cables, cañerías y otros efectos listos para ser robados, informó Jefatura a FM GENTE.
El guardia avisó a las autoridades policiales, quienes arribaron al lugar y detuvieron al hombre, identificado como Luis Alberto Álvarez Espino, de 38 años y poseedor de un antecedente.
Tras comparecer ante la Justicia, Álvarez Espino fue condenado por un delito de hurto en grado de tentativa, imponiéndole una pena de tres meses de prisión.