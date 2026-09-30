Lanzamiento de las actividades por el Día del Patrimonio con foco en las raíces indígenas

El lanzamiento de las jornadas se realizó este miércoles en la Escuela Nº 82 Juana de Ibarbourou, conocida popularmente como la escuela de la Cachimba del Rey. El lugar elegido no fue azaroso: la cachimba es un monumento histórico que ofició de fuente de abastecimiento de agua desde la época colonial hasta bien entrado el siglo XX.



El subdirector de Patrimonio de la Intendencia de Maldonado, Fernando Cairo, recordó la leyenda guaraní sobre una pareja de indígenas que se conoció en este lugar. Cuando ella enfermó, su compañero le trajo agua de la Cachimba del Rey y, al beberla, sanó milagrosamente. Desde entonces, la leyenda asegura que todo aquel que beba de las aguas de la Cachimba regresará o se quedará para siempre en Maldonado.



“Tenemos mayores raíces indígenas de lo que pensamos”, sostuvo Cairo durante el lanzamiento. “Estudios científicos determinan que es mayor el porcentaje, sobre todo al norte del río Negro. Allí una población muy importante tiene genes indígenas. La diferencia entre la colonización inglesa y la colonización española y portuguesa es el mestizaje”, añadió. “Los españoles y los portugueses rápidamente se mimetizaron con las culturas indígenas. Nosotros tenemos un continente americano mestizo del cual debemos enorgullecernos”, expresó.



ACTIVIDADES POR PATRIMONIO



“Se trata de una fiesta que ya se ha hecho carne en los uruguayos, que tiene más de 30 años. Es una magnífica idea de abrir todos los espacios públicos y también los privados para que los uruguayos podamos conocer lo que es nuestro, lo que nos identifica. Cuando hablamos de patrimonio, hablamos de materiales e inmateriales. El Uruguay entero en estos días reflexiona y toma conciencia”, puntualizó el jerarca.



Con una programación que se extiende desde este miércoles 30 de setiembre hasta el próximo domingo, la Intendencia presenta una variada oferta de actividades culturales. Cairo señaló que el calendario fue diseñado de forma coordinada para evitar la superposición de horarios, permitiendo así que el público pueda asistir a múltiples propuestas.



La gran mayoría de los eventos serán de acceso libre y gratuito. En el caso de los museos que habitualmente cobran entrada, se aplicarán bonificaciones especiales y descuentos durante todas las jornadas.



Para acceder a la programación completa de Patrimonio, click en “descargar archivo”.

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