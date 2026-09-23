Condenado a cuatro meses de prisión por robar vajilla de un comercio

Tras recibir una denuncia por parte del personal del local, efectivos de la Unidad de Respuesta Móvil Policial (URPM) concurrieron al lugar pero el ladrón ya se había fugado con la mercadería robada, vajilla valuada en $20.000.



Los denunciantes declararon que dos días antes había ocurrido un hurto similar en el mismo local.



Investigadores de Zona II comenzaron las averiguaciones pertinentes logrando establecer que el autor de ambos hurtos era Paul Artigas Peña, de 47 años y poseedor de antecedentes penales.



Fue detenido el pasado domingo, en horas de la mañana, cuando policías realizaban un patrullaje y lo identificaron caminando por las calles Ituzaingó y 19 de Abril.



Al día siguiente, el lunes 21, fue condenado en el Juzgado Letrado de 11º turno como autor de dos delitos de hurto. Cumplirá cuatro meses de prisión.

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