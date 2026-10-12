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Policiales y Judiciales
14:30

Condenaron a un hombre por hurtos de cables y dinero en comercios de Maldonado

El hombre de 37 años deberá cumplir 10 meses de prisión.

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Las actuaciones de la Seccional Primera comenzaron a partir de una denuncia presentada el pasado 4 de octubre cuando una mujer denunció la sustracción de cables del interior de un local de Av. Joaquín de Viana que se encontraba cerrado y estimó las pérdidas en $13.000.

La Policía logró establecer la identidad del ladrón, Jorge Fernández Gutiérrez, quien también era investigado por otros hurtos en un mismo comercio de la zona.

En uno de esos episodios, ingresó tras dañar una ventana y sustrajo $4.500. La víctima estimó el perjuicio total, incluidos los daños, en 800 dólares.

La Fiscalía de 1º Turno solicitó su requisitoria y efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) de la Zona Operacional II lo detuvieron durante un patrullaje preventivo.

Fernández Gutiérrez, de 37 años, fue condenado el pasado sábado a 10 meses de prisión por tres delitos de hurto.
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