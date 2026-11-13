Condenaron a dos años de prisión a un hombre con 20 antecedentes por una ola de ocho hurtos en Maldonado y Punta del Este

Gustavo Germán Machado Silveira, de 37 años y poseedor de 20 antecedentes penales, fue condenado a cumplir dos años de penitenciaría tras una seguidilla de ocho robos cometidos entre finales de octubre y principios de noviembre en distintas zonas de Maldonado y Punta del Este.



El pasado 29 de octubre el servicio de emergencias 9-1-1 recibió la alerta por el hurto de un automóvil en una vivienda del barrio Jardines de Córdoba, en Maldonado.



A partir del seguimiento realizado por el área de Analítica del Centro de Comando Unificado (CCU), se logró visualizar el mencionado vehículo ingresando al barrio La Sonrisa.



Minutos después, efectivos policiales ubicaron el auto abandonado en la calle Anfusso e identificaron a Machado Silveira a pocos metros del lugar. Aunque en primera instancia la Fiscalía dispuso su liberación por falta de pruebas concluyentes en ese momento, el personal de Investigaciones de la Zona Operacional II inició un minucioso análisis de las cámaras de videovigilancia.



Estas tareas les permitieron reunir elementos que vincularon a Machado Silveira no solo con el robo del automóvil, sino con una serie de delitos cometidos en días posteriores: el 1 de noviembre cometió otro hurto en el interior de un vehículo en el centro de Maldonado; el 3 de noviembre robó una casa ubicada en la calle Covadonga de Punta del Este); el 8 de noviembre cometió tres hurtos distintos en una misma jornada en jurisdicción de playa en Punta del Este - hechos en los que también tomó intervención la Prefectura Nacional Naval - , y el 11 de noviembre robó una casa ubicada sobre la calle Martín Pascual de Punta del Este.



Con las pruebas recabadas, la fiscal letrada de 2° turno solicitó la orden de detención del ladrón y su captura se concretó sobre las 23:00 horas del miércoles 11 en Avenida Aiguá y Simón del Pino, cuando efectivos del PADO realizaban patrullajes preventivos en las inmediaciones del predio ferial. Al día siguiente, el jueves 12, recibió su condena en el Juzgado Letrado de 4° Turno.

Firma editorial: Redacción FM GENTE