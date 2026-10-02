Continúa el escándalo por la casa de Matías Valdez en Palmar: “¿Se cree Mick Jagger?”, la frase que encendió aún más la polémica

La polémica por la vivienda que la Intendencia de Soriano cedió en comodato al cantante Matías Valdez sumó un nuevo capítulo después de que comenzara a circular el comentario “¿Se cree Mick Jagger?”.



El comentario surgió a partir de los argumentos planteados por Valdez en una solicitud presentada ante la comuna. El cantante sostuvo que su presencia y sus actividades en Palmar habían generado movimiento cultural, turístico y económico para la localidad, y llegó a señalar que su residencia allí podía tener un “alto valor estratégico” para la comunidad.



La referencia a Jagger fue utilizada en tono irónico por varios usuarios en redes sociales.



El caso generó repercusión luego de conocerse que Valdez recibió en comodato, por 15 años, una vivienda del Complejo Habitacional de Palmar. El acuerdo establece un pago de US$ 5.000 y la realización de un espectáculo en la localidad.



El cantante salió posteriormente a responder las críticas y aseguró que “falta información en esta historia”. También afirmó que la vivienda llevaba más de 20 años abandonada y sostuvo que cualquier persona puede realizar una solicitud de este tipo con el objetivo de recuperar y mantener las propiedades.

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