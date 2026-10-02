Policías de Zona Operacional I y de URPM evitaron suicidio de un joven

Ante la gravedad de la situación, de inmediato se dio aviso al Centro de Comando Unificado (CCU), cuyos operadores lograron restablecer y mantener la comunicación con el joven, brindándole contención mientras procuraban obtener información que permitiera establecer dónde se encontraba, informó en un comunicado Jefatura de Policía a FM GENTE.
Con la ubicación precisa, se desplegó un operativo con un móvil del Destacamento de Sauce de Portezuelo, integrado por los agentes Jonny Aceredo y Macarena Acosta, junto con el apoyo de una unidad de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM), a cargo de los agentes Víctor Pérez y Rosa Larrionda.
Al localizar al joven, los efectivos de la URPM actuaron con rapidez para sujetarlo y sostenerlo, evitando que continuara lesionándose. En paralelo, los agentes del destacamento local procedieron a liberarlo de la situación de riesgo, logrando ponerlo a salvo. El joven fue trasladado consciente a un centro de salud, donde recibió la asistencia correspondiente.
Tras el procedimiento, el Ministerio del Interior emitió un mensaje recordando la importancia de la salud mental: "Hablar, pedir ayuda y buscar acompañamiento profesional puede marcar una diferencia. Nadie tiene por qué atravesar una situación de este tipo en soledad".
En Uruguay se encuentra disponible la Línea de Prevención del Suicidio: 0800 0767 desde teléfono fijo o 0767 desde celulares, gratuita y disponible las 24 horas, todos los días del año.