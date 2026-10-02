Policías de Zona Operacional I y de URPM evitaron suicidio de un joven

Personal del Destacamento Sauce de Portezuelo recibió una llamada, este jueves por la noche, de un joven de 26 años manifestando estar atravesando una situación de extrema angustia. Tras expresar su intención de quitarse la vida, cortó la comunicación de forma abrupta.



Ante la gravedad de la situación, de inmediato se dio aviso al Centro de Comando Unificado (CCU), cuyos operadores lograron restablecer y mantener la comunicación con el joven, brindándole contención mientras procuraban obtener información que permitiera establecer dónde se encontraba, informó en un comunicado Jefatura de Policía a FM GENTE.



Con la ubicación precisa, se desplegó un operativo con un móvil del Destacamento de Sauce de Portezuelo, integrado por los agentes Jonny Aceredo y Macarena Acosta, junto con el apoyo de una unidad de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM), a cargo de los agentes Víctor Pérez y Rosa Larrionda.



Al localizar al joven, los efectivos de la URPM actuaron con rapidez para sujetarlo y sostenerlo, evitando que continuara lesionándose. En paralelo, los agentes del destacamento local procedieron a liberarlo de la situación de riesgo, logrando ponerlo a salvo. El joven fue trasladado consciente a un centro de salud, donde recibió la asistencia correspondiente.



Tras el procedimiento, el Ministerio del Interior emitió un mensaje recordando la importancia de la salud mental: "Hablar, pedir ayuda y buscar acompañamiento profesional puede marcar una diferencia. Nadie tiene por qué atravesar una situación de este tipo en soledad".



En Uruguay se encuentra disponible la Línea de Prevención del Suicidio: 0800 0767 desde teléfono fijo o 0767 desde celulares, gratuita y disponible las 24 horas, todos los días del año.

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