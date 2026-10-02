Una adolescente fue condenada tras ser detenida vendiendo droga en la vía pública

El caso se investiga desde el pasado 31 de agosto de 2025, cuando el Servicio de Emergencias 9-1-1 recibió un llamado alertando de dos personas que aparentaban estar vendiendo drogas en la vía pública.



Cuando la Policía arribó al lugar, sobre la calle Cacique Brown del barrio San Fernando, encontró a dos adolescentes de 15 y 16 años. Una de ellas portaba una mochila que contenía dinero en efectivo, marihuana, cocaína, pastillas de color rosado y cristales, informó Jefatura a FM GENTE.



Las menores fueron derivadas a la Seccional Sexta y sus celulares fueron incautados para su relevamiento, además de los estupefacientes. Posteriormente, las menores fueron entregadas a sus mayores responsables.



Tras más de un año, este jueves 1 de octubre, la adolescente de 16 años compareció ante el Juzgado Letrado de Maldonado de 4to Turno y resultó condenada como responsable de una infracción grave a la ley penal, tipificada como un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes.



Se le impuso 15 meses de una medida socioeducativa no privativa de libertad que incluye arresto domiciliario nocturno de 22:00 a 06:00 horas, prestación de servicios comunitarios y acompañamiento de un educador por todo el plazo de la condena.

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