Insostenible situación en comercio de 19 de Abril: propietario llegó y se encontró con personas durmiendo en la puerta

Este viernes, el propietario de un comercio ubicado en la intersección de 19 de Abril y avenida Aiguá se comunicó con FM GENTE para manifestar su malestar por una situación que vive a diario: personas que pernoctan en la puerta de ingreso de su establecimiento.



Esta mañana, al llegar al local, se encontró con al menos tres personas durmiendo en el acceso. Ante una situación que, según expresó, ya no sabe cómo afrontar, el comerciante señaló a esta emisora que llama diariamente a la Policía, pero que, a la mañana siguiente, el problema vuelve a repetirse.



El local, dedicado a la venta de electrodomésticos, atraviesa esta situación de forma sostenida en el tiempo. Ante la falta de una solución, el propietario decidió realizar su descargo en diálogo con FM GENTE y plantear públicamente su preocupación, en busca de una respuesta inmediata.

Volver atrás