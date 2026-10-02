Día del Patrimonio: revelan hallazgos arqueológicos en Parada 2 y Parque Indígena

Una de las actividades que se llevarán adelante en el marco del Día del Patrimonio es la conferencia sobre arqueología, bioantropología y patrimonio indígena en Maldonado: “Nuevas miradas sobre el pasado”, que tendrá lugar en la Casa de la Cultura este sábado 3 a las 16:00 horas.



Una de sus expositoras será Marcela Caporale, licenciada en Ciencias Antropológicas. “Parte del objetivo es reivindicar todo el pasado indígena que tiene Maldonado y que nosotros venimos investigando hace más de 10 años desde un proyecto de investigación arqueológica del CURE, con un equipo de estudiantes de arqueología”, explicó la especialista a FM GENTE.



“Venimos estudiando la presencia de poblaciones indígenas prehispánicas en la costa, en un tramo de la costa que va desde Laguna Garzón hasta el arroyo El Potrero”, detalló.



“Tenemos investigados varios sitios arqueológicos porque hay una riqueza muy importante y muy poco conocida, por eso en esta oportunidad del Día del Patrimonio, que es la primera vez que se conmemora, se visibiliza y se valora las culturas indígenas, es una oportunidad para mostrar”, añadió Caporale.



La arqueóloga puso el foco en dos de esos lugares: la Parada 2 (La Pastora) y el Parque Indígena que fueron estudiados a través de excavaciones y estudios de análisis de los materiales en el laboratorio.



“Lo que estamos encontrando son asentamientos humanos indígenas. Recuperamos restos de alimentación en La pastora, lo que nosotros llamamos arqueofauna, que tienen marcas de haber sido manipulados y quemados para consumo humano. En Parque Indígena encontramos instrumentos, materiales líticos, o sea, en piedra, instrumentos, cuchillos y cerámica, que dan cuenta de un espacio donde estaban habitando estas poblaciones, a orillas del Arroyo Maldonado”, puntualizó.



Programa de actividades:



Inauguración de la muestra "Raíces indígenas y patrimonio arqueológico en Maldonado: investigación, participación y puesta en valor"

Viernes 2/10 18 hs

Abierta durante todo octubre



Casa de la Cultura de Maldonado (salas Manolo Lima y Edgardo Ribeiro) - Rafael Pérez del Puerto esq. Sarandí

Apertura al público de excavación arqueológica en el sitio Parque Indígena

Domingo 4/10

Visitas guiadas 11 hs y 13:30 hs



Parque Indígena - Av. Aparicio Saravia a orillas del Arroyo Maldonado

Conferencia "Arqueología, bioantropología y patrimonio indígena en Maldonado: nuevas miradas sobre el pasado"

a cargo de Lic. Marcela Caporale y Mag. Fiorella Silvera

Sábado 3/10 16 hs

Casa de la Cultura de Maldonado (Sala de audiovisuales) - Rafael Pérez del Puerto esq. Sarandí



Cineforo: proyección del documental "Un país sin indios"

Intercambio con sus directores, representantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Departamento de Cultura de la Intendencia de Maldonado y el colectivo Ineú o Guidaí 'Grupo Charrúa Maldonado'

Miércoles 14/10 18 hs

CURE (Aula Magna) - Av. Cachimba del Rey entre Bv. Artigas y Av. Aparicio Saravia

Entrada libre y gratuita a todas las actividades





Foto: imagen ilustrativa

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