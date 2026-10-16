Conversatorio sobre takkyu voley, un deporte inclusivo de origen japonés

En el quinto piso de la Intendencia de Maldonado se realizó un conversatorio sobre las bondades del takkyu voley, una disciplina deportiva de origen japonés que promueve la inclusión y permite la participación de personas sin distinción de edad o condición física.



El evento, realizado en el marco del cuarto Encuentro Latinoamericano de Takkyu Voley, contó con la participación de la directora del liceo de Punta del Este y representante de la Federación Japonesa de Takkyu Voley, Albis Caballero, quien explicó las características de este deporte y destacó su vinculación con la educación, la salud y la integración social.



Durante el conversatorio, Caballero señaló que la disciplina surgió en Japón como una herramienta para el tratamiento de personas con distrofia muscular, aunque con el paso del tiempo evolucionó hasta convertirse en un deporte abierto a toda la población.



El takkyu voley se practica en equipos de seis integrantes, utilizando una mesa de tenis de mesa y una pelota sonora. El objetivo es enviar la pelota al campo contrario mediante un máximo de tres toques, favoreciendo la participación colectiva.



Una de sus principales características es que todos los participantes compiten en igualdad de condiciones, independientemente de sus capacidades físicas o edades.

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