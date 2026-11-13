Piriápolis tendrá un conversatorio sobre los desafíos de acompañar a los adolescentes en la actualidad

La actividad se realizará este sábado 14 de noviembre, de 10:00 a 12:30 horas, en la Sala Mandela del Parque Vacacional de AEBU.
El encuentro estará a cargo de la psicóloga Carmen Rodríguez, doctora en Psicología de la Educación, especialista en salud mental infantil y adolescente y asesora de la presidencia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
Durante la jornada se abordarán temas como la desvinculación educativa, la pobreza infantil y adolescente, las situaciones de violencia y las dificultades relacionadas con la salud mental.
La especialista también plantea la preocupación por la soledad que sienten muchos adolescentes, incluso en una época marcada por la hiperconexión y el uso de la tecnología. En ese sentido, destaca la importancia de que los adultos puedan acompañarlos, brindarles apoyo y, al mismo tiempo, respetar su autonomía.
La convocatoria está dirigida a familias, docentes, educadores, equipos de dirección y profesionales de la salud y la psicología, así como a todas las personas interesadas en el tema.
La participación será gratuita, pero requiere inscripción previa debido a que los cupos son limitados.
Las inscripciones se pueden realizar al teléfono 099 196 908, al 4432 0057 del Parque Vacacional o mediante el correo electrónico [email protected].