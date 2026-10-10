Cuatro comercios sancionados en Maldonado: tres clausuras y una multa por infracciones ambientales e higiénicas

El Departamento de Gestión Ambiental de la Intendencia de Maldonado dispuso la semana pasada la clausura preventiva de tres establecimientos comerciales y la aplicación de una multa económica a una barraca.



Se trata de una mueblería, un minimercado 24 horas y una planta de reciclaje que no contaban con habilitación higiénica. En todos los casos, las clausuras se mantendrán vigentes hasta que los responsables regularicen su situación comercial, presenten la documentación requerida y abonen las tasas correspondientes, señalan las resoluciones departamentales a la que accedió FM GENTE.



Por otra parte, a la lista de comercios sancionados se sumó la de una barraca. En este caso, las autoridades aplicaron una multa de cinco unidades reajustables, poco más de $9.000, tras recibir reiteradas denuncias de los vecinos de la zona.



Los residentes manifestaron su malestar por la constante migración de arena, piedras y polvo provocada por las tareas de acopio, carga y descarga de materiales a granel.



Según la resolución departamental, a la que accedió esta emisora, los inspectores ya habían visitado el lugar el pasado 3 de febrero para intimar a la empresa a solucionar el almacenamiento al aire libre de forma inmediata. Sin embargo, los registros fotográficos posteriores demostraron que el comercio mantuvo el acopio antirreglamentario, apoyándolo directamente contra un muro lindero.



"Los predios baldíos y construcciones de cualquier tipo deberán mantenerse en buen estado higiénico, impidiendo el desarrollo de factores que impacten en forma perjudicial para la salud pública, para la seguridad y para la integración al ambiente al que pertenece", argumenta el expediente firmado por el director del Departamento de Gestión Ambiental Jorge Píriz.

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