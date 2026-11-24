Nacho a Galeano lo detesta, llegó a calificarlo como "gordito terraja" y "programejo", al exitoso ciclo que se emite en la pantalla de Undertake Media. Galeano no se ha quedado atrás y ha respondido en esa misma dirección, mostrando informes y métricas cuestionando la cantidad de seguidores que Nacho tiene, dirigiéndose a su programa como "Todo Bot Se Sabe", forma irónica en la que Galeano suele nombrar el programa de Nacho Álvarez que lleva por nombre "Todo Se Sabe".
Pero además, entre Galeano y Seba Oreiro, conductor del exitoso programa "Sacate La Careta", existían diferencias insalvables, con permanente fuego cruzado y carpetazos, que vienen de muchos años atrás, hasta que ocurrió algo inesperado durante la gala.
Cada ganador del Martín Fierro, luego de agradecer el premio, tiene por rutina posar con los fotógrafos estatuilla en mano y luego pasar a conversar con el programa especial de streaming, conducido por Eunice Castro.
Al llegar el turno de Galeano, Seba Oreiro ingresó al plató de forma inesperada y con educación y respeto felicitó a Galeano diciendo lo siguiente: "Quiero felicitar a Galeano por haberse ganado el premio, se lo merece. Más allá de las diferencias que tenemos es un tipo laburador desde hace muchos años. A veces me siento identificado con un tipo que hace mucho que trabaja desde abajo, así que te felicito. Es la primera vez que nos vemos¨.
En ese momento y en medio de un clima tenso, Eunice pregunta ¿Es la primera vez que se ven personalmente?, a lo que Galeano responde; "Es verdad".
Seba Oreiro vuelve a felicitarlo y le dice; "Te lo merecés, te lo merecés".
Finalizando, Eunice toma el control de la conversación con una observación: "Cómo logra el Martín Fierro unir a todas las figuras de nuestro país, eso es increíble, por eso tiene que seguir".
Minutos después, y durante la premiación, Seba Oreiro sentado a pocos metros, vuelve a tomar la iniciativa y se acerca a la mesa de Galeano para estrechar su mano y volver a felicitarlo.
En conversación con FM GENTE apostado en el evento, Oreiro dijo: "Me pareció que estaba bueno. Primero; no nos conocemos, tenemos una guerra interminable y yo no lo conozco. Nunca nos vimos, entonces me parecía que estaba bueno felicitarlo personalmente. Yo perdí y estoy súper agradecido por la nominación. Galeano hace un gran laburo y se lo merece. Independientemente de nuestras diferencias, nunca lo hablamos personalmente, porque no nos conocemos y esta gala sirvió para eso, mirarnos a la cara y hablarlo, me sentí bien y me gustó su actitud porque pudimos hablarlo".
(Por Gustavo Descalzi)