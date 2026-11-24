Un hombre mayor de edad resultó herido de arma de fuego en la noche del lunes 23, en la ciudad de San Carlos.



El hecho ocurrió próximo a las 23:52, cuando la Policía recibió un llamado que alertaba sobre disparos de arma de fuego en la intersección de las calles Rincón y 4 de Octubre.



Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre con dos heridas de arma de fuego en los miembros inferiores. La víctima, que posee antecedentes penales, fue trasladada al hospital de San Carlos, donde recibió asistencia médica.



El certificado médico confirmó que presentaba dos heridas de arma de fuego, una en cada pierna.



La Policía trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho.

Firma editorial: Redacción FM GENTE