Según la información recabada por FM GENTE en el lugar, un hombre ingresó al hall de un edificio donde amenazó al recepcionista con un arma de fuego e incluso pretendió dispararle.



Posteriormente en su desenfrenado andar quiso ingresar a otros edificios de la zona, hasta que resolvió volver, arma en mano, al edificio Torre del Plata, donde residía en el 4to piso. Al observar la rápida presencia de la Policía en el lugar y al verse rodeado por efectivos de fuerzas especiales, prefirió, antes de entregarse, efectuarse un disparo contra sí mismo en la boca.



El hecho ocurrió en el hall del complejo edilicio ante la perpleja presencia de trabajadores y personas que estaban o transitaban en el área.



De acuerdo con la información obtenida por esta emisora, el hombre de iniciales A. F. y con varios antecedentes penales, se encontraba presuntamente bajo los efectos de sustancias.



Efectivos policiales y unidades de emergencia trabajaron en el lugar para atender la situación y realizar las actuaciones correspondientes.

Firma editorial: Redacción FM GENTE