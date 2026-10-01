Una década del Centro de Convenciones: “Algo que vino para cambiar a Punta del Este”

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, manifestó en su oratoria que el centro es “algo que vino para cambiar a Punta del Este”. “Los emprendimientos y los desarrollos que están en este momento llevándose adelante van a venir a contribuir de que este centro tenga una relevancia importante para los próximos 10 años”, añadió.



En tanto, el gerente ejecutivo del centro Alejandro Abulafia, dijo en rueda de prensa que el objetivo siempre es “pensar en cómo seguir creciendo, captar más congresos, convenciones internacionales y eventos de gobierno, además de seguir desarrollando el segmento de ferias”.



En esa línea, Abulafia anunció que el Centro de Convenciones lanzará, por primera vez en su historia, un ciclo de entretenimiento nocturno durante la alta temporada. El proyecto se desplegará desde finales de diciembre y abarcará todo el mes de enero.



“Estamos agregando una nueva línea de negocios y de alguna manera eso nos va a permitir nuevos ingresos y nuevas actividades para el público de Punta del Este”, señaló el jerarca.



Abulafia también destacó la estrecha colaboración que el complejo mantiene con la Intendencia de Maldonado y diversos ministerios nacionales desde su apertura.



Como muestra de este trabajo coordinado, adelantó que el centro se prepara para recibir la segunda visita de inspección de cara al Congreso Mundial de Química Farmacéutica de 2028, así como enumeró el historial de reuniones de alto perfil político y corporativo que ya han pasado por el recinto, como la primera conferencia sobre plásticos de las Naciones Unidas, foros de la Unesco, la reunión de Interpol de las Américas, la Cumbre Hemisférica de Alcaldes y los encuentros financieros organizados por Felabán.



Por su parte, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, dijo en rueda de prensa que el Centro de Convenciones “ha posicionado a Punta del Este a lo largo de los años y a Uruguay”.



“No tiene absolutamente nada que envidiarle a los centros de convenciones del mundo. Además de que es un gran generador de trabajo”, añadió.

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