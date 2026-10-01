Aumentan semáforos, incorporan cartelería inteligente y compactan miles de vehículos incautados

La Intendencia de Maldonado está compactando 3.000 motos y 200 autos incautados entre los años 2022 y 2024. Se trata de vehículos que se encontraban en estado de deterioro o que fueron abandonadas por sus propietarios y nunca fueron reclamados, detalló Juan Pígola en declaraciones a FM Gente.



PUNTOS CRÍTICOS Y HORARIOS DE MAYOR SINIESTRALIDAD



El jerarca identificó las zonas y los momentos del día donde se concentra la mayor cantidad de siniestros de tránsito en el departamento. En diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE, señaló que los siniestros ocurren fundamentalmente en la mañana, entre las 7:00 y las 10:00 horas, y por la tarde, entre las 16:00 y las 19:00 horas.



Respecto a las zonas de mayor riesgo, se encuentran Avenida Perimetral, Lussich, Joaquín de Viana, Avenida Artigas, Batlle y Ordóñez y las calles del microcentro de Maldonado. La razón de este diagnóstico por parte de Pígola fue clara y simple: “Porque no se respetan las reglas de tránsito”.



MEDIDAS DE CARA A LA TEMPORADA



“Hay un aumento importante de semaforización, de señales verticales y horizontales en varios puntos”, anunció el jerarca.



Pígola informó que se instalarán semáforos a demanda en la rambla de Punta del Este y que se cerrarán algunas entradas a estacionamientos ubicadas en rotondas para evitar la obstaculización del flujo vehicular.



También señaló que la mira está puesta en cruces peatonales seguros por lo que se construirá una vereda rebasable frente a la icónica zona de "Los Dedos" para dar continuidad y seguridad al cruce de peatones.



“Hay un incremento de señales y de elementos de seguridad que en este momento no hay”, enfatizó el director, añadiendo que incorporarán dos paneles de mensajería variable (VMS) para alertar sobre cambios de circulación. Uno se ubicará en la calle 24 - que modificará su sentido - y el otro en el ingreso desde la Rambla Brava hacia Punta del Este.



NUEVA BATERÍA DE SEMÁFOROS



Los nuevos semáforos colocados sobre Av. Roosevelt estarán operativos en los primeros días de este mes, según anunció Pígola, aclarando que no funcionarán como cruces peatonales exclusivos sino como semáforos de ordenamiento de tránsito.



“Tienen la función de detener momentáneamente el tránsito a los efectos de generar una liberación de las transversales que tienen”, puntualizó. “Lo mismo sucede en Solanas, es para darle movilidad fundamentalmente a la ruta 12 y al intercambio que hay entre ambas zonas comerciales”, añadió.

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