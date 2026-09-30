(Video) Peleas en el Congreso argentino: Grabois insultó con “vendepatrias”, “vendidos”, “coimeros” y “faloperos” a sus adversarios libertarios en debate por Malvinas

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Un debate parlamentario sobre soberanía argentina en las Islas Malvinas terminó este miércoles en una fuerte confrontación entre diputados oficialistas y opositores, con gritos, insultos y momentos de tensión que obligaron a otros legisladores a interponerse.



El episodio ocurrió durante un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal de la Cámara de Diputados.



El enfrentamiento comenzó mientras hacía uso de la palabra la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien era interrumpida por el legislador de La Libertad Avanza Jairo Guzmán.



En ese momento, Juan Grabois, de Unión por la Patria, abandonó su lugar y se dirigió hacia el sector ocupado por los diputados oficialistas.



“Déjense de romper las pelotas. Cierren el orto y dejen hablar a la que está hablando”, reclamó Grabois, quien posteriormente continuó increpando a los legisladores libertarios.



El diputado utilizó además expresiones como “vendepatrias”, “vendidos”, “coimeros” y “faloperos” para referirse a sus adversarios políticos.



CARA A CARA



La situación se agravó cuando intervino desde otro sector de la sala el diputado tucumano Gerardo Huesen, de La Libertad Avanza.



Huesen llamó “cagón” a Grabois, quien inmediatamente dejó el intercambio que mantenía con otros diputados y se dirigió hacia él.



Los dos legisladores quedaron cara a cara, mientras varios de sus compañeros se ubicaron entre ambos para evitar que el enfrentamiento verbal derivara en una agresión física.



Durante algunos minutos, los gritos y recriminaciones desplazaron completamente el motivo original de la convocatoria de las comisiones.



MILEI DIFUNDIÓ LAS IMÁGENES



La discusión trascendió rápidamente el ámbito parlamentario a través de las redes sociales. El presidente argentino, Javier Milei, compartió imágenes del episodio en X y cuestionó el comportamiento de sectores de la oposición.



Posteriormente, Huesen retomó el mensaje presidencial y acusó a Grabois de intentar imponerse mediante el “patoterismo”.



El incidente terminó convirtiéndose en el centro de atención de una jornada convocada originalmente para discutir cuestiones relacionadas con Malvinas y la soberanía nacional argentina. El debate se produjo tras una decisión de la Corte sobre la Ley de Tierras



La reunión ocurrió además un día después de una resolución de la Corte Suprema argentina relacionada con la denominada Ley de Tierras Rurales.



Según el texto aportado, el máximo tribunal revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, disposición mediante la cual el gobierno de Milei derogó la Ley de Tierras Rurales.



La decisión judicial estuvo basada en una cuestión procesal: la Corte consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata no tenía legitimación para impulsar esa demanda.



El tribunal, por lo tanto, no resolvió sobre el fondo de la constitucionalidad de la derogación, aunque su decisión dejó sin efecto el fallo que la había frenado.



En ese contexto político y jurídico se produjo el enfrentamiento parlamentario que terminó dominando la jornada y relegando durante varios minutos el debate sobre Malvinas que había motivado la convocatoria.